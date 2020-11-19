В Нижегородской области провели более 1,6 млн тестов на COVID-19

В Нижегородской области провели более 1,6 млн исследований на COVID-19.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

За последние сутки выполнено около 15 тыс. тестов.

Показатель охвата тестированием на коронавирус составляет в области 486,9 на 100 тыс. населения.

Также стало известно, что в Ставропольском крае перевели в круглосуточный режим телефон горячей линии по COVID-19, передаёт newstracker.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

В каждой амбулаторной медорганизации действуют собственные кол-центры, куда можно обратиться за консультацией.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сравнил симптомы гриппа и коронавируса.