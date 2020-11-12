Вирусолог сравнил симптомы гриппа и коронавируса
- АГН «Москва»
«Могут быть одновременно симптомы гриппа и COVID-19. Если говорить отдельно, то при коронавирусе характерно наличие одышки в покое, заложенности в груди, повышение температуры до 37,5 и выше, небольшая боль в горле, сухой кашель», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, если температуру не удаётся сбить стандартными препаратами и есть одышка в покое в течение суток, то нужно немедленно обратиться к врачу.
В более тяжёлых случаях, отметил эксперт, могут быть симптомы интоксикации, падение давления.
«Дополнительными может быть конъюнктивит, то есть красные глаза, а также исчезновение обоняние и вкуса», — уточнил Викулов.
Что касается гриппа, то по словам эксперта, симптомы проявляются по-разному в разном возрасте.
«У не новорождённых детей и взрослых характерно острое начало, резкий подъём температуры, трахеит, сухой кашель, может быть насморк, выраженная слабость, утомляемость. Слабость может выражаться в головокружении, шаткости походки, ухудшается аппетит», — сказал Викулов.
Он пояснил, что при гриппе характерно поражение верхних дыхательных путей, но в случае осложнённого течения возможно и развитие гриппозной пневмонии.
Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19.