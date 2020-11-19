Защита пострадавшего в ИК-1 Ярославля намерена обжаловать приговор

Ирина Бирюкова, адвокат пострадавшего от пыток в колонии №1 в Ярославле заключённого Евгения Макарова, заявила, что защита намерена обжаловать приговор суда из-за его мягкости.

Ранее стало известно, что шесть из 11 осуждённых по данному делу освобождены в зале суда, поскольку уже отбыли назначенные им сроки, находясь под стражей.

Кроме того, двое обвиняемых по делу о пытках в колонии №1 в Ярославле были оправданы.

«Мы намерены обжаловать приговор, не только руководству колонии. Слишком мягкие сроки», — приводит ТАСС слова Бирюковой.

В 2018 году было возбуждено несколько уголовных дел после появления в СМИ видео жестокого избиения заключённого Евгения Макарова в ИК-1 Ярославля.

Перед судом предстали 13 экс-работников учреждения. Так, бывшего замначальника оперативного отдела Сергея Ефремова приговорили к четырём годам тюремного заключения.