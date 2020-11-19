Шесть фигурантов дела о пытках в ИК-1 Ярославля освободили в зале суда
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- РИА Новости
«Освободить их от назначенного основного наказания в виде лишения свободы в связи с его поглощением временем нахождения подсудимых под стражей», — говорится в приговоре.
Ранее Заволжский суд оправдал двоих фигурантов. Остальные 11 подсудимых получили сроки от трёх лет до четырёх лет и трёх месяцев.
В 2018 году было возбуждено несколько уголовных дел после появления в СМИ видео жестокого избиения заключённого Евгения Макарова в ярославской ИК-1.