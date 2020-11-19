Шесть фигурантов дела о пытках в ИК-1 Ярославля освободили в зале суда

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Шесть из 11 осуждённых по делу о пытках в исправительной колонии №1 Ярославля освобождены в зале суда, поскольку уже отбыли назначенные им сроки, находясь под стражей, передаёт РИА Новости.
Шесть фигурантов дела о пытках в ИК-1 Ярославля освободили в зале суда
  • © Анна Соловьева
  • РИА Новости

«Освободить их от назначенного основного наказания в виде лишения свободы в связи с его поглощением временем нахождения подсудимых под стражей», — говорится в приговоре.

Ранее Заволжский суд оправдал двоих фигурантов. Остальные 11 подсудимых получили сроки от трёх лет до четырёх лет и трёх месяцев.

В 2018 году было возбуждено несколько уголовных дел после появления в СМИ видео жестокого избиения заключённого Евгения Макарова в ярославской ИК-1. 

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