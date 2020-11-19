В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Челябинской области за сутки зафиксировали 219 случаев инфицирования COVID-19, заявили в региональном оперштабе.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом сообщает URA.RU.

С начала пандемии выявлено 23 964 заболевших. В настоящее время на лечении находятся 6817 человек.

Выздоровели за последние 24 часа 59 пациентов, всего — 16 330.

Также стало известно, что в Ульяновской области зафиксировали 235 новых случаев коронавируса, передаёт mosaica.ru. Выписаны 248 пациентов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала на совещании президента с членами правительства о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

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