В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- © Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua
- globallookpress.com
Об этом сообщает URA.RU.
С начала пандемии выявлено 23 964 заболевших. В настоящее время на лечении находятся 6817 человек.
Выздоровели за последние 24 часа 59 пациентов, всего — 16 330.
Также стало известно, что в Ульяновской области зафиксировали 235 новых случаев коронавируса, передаёт mosaica.ru. Выписаны 248 пациентов.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала на совещании президента с членами правительства о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.