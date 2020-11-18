Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
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- РИА Новости
Она сообщила, что «разброс значения суточного показателя заболеваемости колеблется от 1,8 на 100 тыс. населения в Республике Татарстан до 61,8 на 100 тыс. населения в Республике Карелия».
«В тех регионах, где введены ограничительные меры и обеспечен строгий контроль за их исполнением, мы отмечаем стабилизацию либо постепенное стихание процесса распространения, менее напряжённую ситуацию с занятостью коечного фонда», — заявила Голикова.
Согласно данным оперштаба, в России за сутки выявили 20 985 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 991 998 пациентов с COVID-19.
Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.