В Минздраве заявили, что курение не защищает от коронавируса

Курение не снижает вероятность заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявила главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

«Это не так. Курение ни в коем случае не защищает от шанса заболеть коронавирусом», — приводит РИА Новости её слова на пресс-конференции.

Драпкина отметила, что у курильщиков с 40-летним стажем в организме происходят необратимые изменения, в том числе меняется лёгочная ткань.

«Формула одна: тот, кто не курил, не закуривайте, тот, кто курит, бросьте», — добавила врач.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболевание коронавирусом у курильщиков чаще протекает в тяжёлой форме.