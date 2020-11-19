В Роспотребнадзоре оценили тяжесть заболевания COVID-19 у курильщиков
- Reuters
«Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжёлой форме», — приводит РИА Новости сообщение.
Кроме того в ведомстве уточнили, что курение ухудшает работу лёгких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом
«Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или других табачных изделий», — добавили в пресс-службе.
Также подчёркивается необходимость выполнения рекомендаций врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о влиянии погоды на заболеваемость COVID-19.