В Роспотребнадзоре оценили тяжесть заболевания COVID-19 у курильщиков

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Коронавирусная инфекция COVID-19 у курящих людей чаще протекает в тяжёлой форме. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре оценили тяжесть заболевания COVID-19 у курильщиков
  • Reuters

«Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжёлой форме», — приводит РИА Новости сообщение.

Кроме того в ведомстве уточнили, что курение ухудшает работу лёгких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом

«Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или других табачных изделий», — добавили в пресс-службе.

Также подчёркивается необходимость выполнения рекомендаций врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о влиянии погоды на заболеваемость COVID-19.

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