В Роспотребнадзоре заявили о влиянии погоды на заболеваемость COVID-19

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Переохлаждение из-за ухудшения погодных условий снижает уровень иммунитета и делает организм более восприимчивым к вирусным инфекциям. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.
В Роспотребнадзоре заявили о влиянии погоды на заболеваемость COVID-19
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«На заболеваемость влияют погодные факторы. Как и в случае с другими респираторными вирусными инфекциями, плохая погода вызывает переохлаждение организма и делает его более восприимчивым к инфекциям», — приводит РИА Новости её слова.

Пшеничная напомнила, что наличие других вирусов в организме может осложнять течение болезни, вызываемой коронавирусной инфекцией.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.

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