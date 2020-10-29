В России за сутки выявили 17 717 случаев коронавируса

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В России за сутки выявили 17 717 новых случаев коронавирусной инфекции, это максимум за всю пандемию. За всё время в стране зарегистрированы 1 581 693 пациента с COVID-19.
В России за сутки выявили 17 717 случаев коронавируса
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в заявлении. 

 

Накануне в России в течение суток зафиксировали 16 202 случая коронавирусной инфекции.

Ранее Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах, а также рекомендовал запретить с 23:00 до 06:00 развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания.

27 октября директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций иммунолог Георгий Викулов прокомментировал в беседе с URA.RU неуязвимость ряда людей перед коронавирусом.

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