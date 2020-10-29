В России за сутки выявили 17 717 случаев коронавируса
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Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
«За последние сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в заявлении.
Накануне в России в течение суток зафиксировали 16 202 случая коронавирусной инфекции.
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27 октября директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций иммунолог Георгий Викулов прокомментировал в беседе с URA.RU неуязвимость ряда людей перед коронавирусом.