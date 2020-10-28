В России за сутки выявили 16 202 случая коронавируса

В России за сутки выявили 16 202 новых случая коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 563 976 пациентов с COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

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Накануне в России в течение суток зафиксировали 16 550 новых случаев коронавирусной инфекции. Ранее Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах. Регионам рекомендовано запретить с 23:00 до 06:00 развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания. Решение о принятии таких мер остаётся за региональными властями. Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций иммунолог Георгий Викулов прокомментировал в беседе с URA.RU неуязвимость ряда людей перед коронавирусом.