Диетолог дала рекомендации по сбалансированной диете

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Врач-диетолог Марина Макиша дала рекомендации по сбалансированной диете.
Диетолог дала рекомендации по сбалансированной диете
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«Если мы голодные, вероятность того, что мы сорвёмся, очень высока. Поэтому все голодные диеты заканчиваются очень быстро. Один-два дня — и мы срываемся», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как считает эксперт, даже на диете рацион питания должен быть полноценным и включать белковые продукты, в том числе мясо, рыбу, молочные продукты, яйца.

Также должно быть достаточное количество овощей, могут присутствовать и цельнозерновые крупы.

По словам диетолога, крайне важно соблюдать режим питания.

«Вместо сладкого лучше порассасывать замороженные ягоды, съесть маленький кусочек бананчика. И плюс грызть овощи», — добавила Макиша.

Ранее врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал о продуктах, которые можно есть перед сном.

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