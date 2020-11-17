Диетолог дала рекомендации по сбалансированной диете

Врач-диетолог Марина Макиша дала рекомендации по сбалансированной диете.

«Если мы голодные, вероятность того, что мы сорвёмся, очень высока. Поэтому все голодные диеты заканчиваются очень быстро. Один-два дня — и мы срываемся», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как считает эксперт, даже на диете рацион питания должен быть полноценным и включать белковые продукты, в том числе мясо, рыбу, молочные продукты, яйца.

Также должно быть достаточное количество овощей, могут присутствовать и цельнозерновые крупы.

По словам диетолога, крайне важно соблюдать режим питания.

«Вместо сладкого лучше порассасывать замороженные ягоды, съесть маленький кусочек бананчика. И плюс грызть овощи», — добавила Макиша.

Ранее врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал о продуктах, которые можно есть перед сном.