Задержан второй подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова в Подмосковье
- РИА Новости
«По подозрению в совершении убийства предпринимателя в Истре задержан соучастник Александра Мавриди — Паша Ахмедов. В ближайшее время Ахмедов будет доставлен на допрос к следователю ГСУ СК России по Московской области», — приводит ТАСС слова представителя главка Ольги Врадий.
Ранее сообщалось об аресте первого подозреваемого в убийстве Маругова.
2 ноября неизвестные проникли на территорию домовладения в подмосковной Истре. Преступники застрелили из арбалета хозяина дома. По данным СМИ, убитым оказался бизнесмен Владимир Маругов.
Позднее стало известно о задержании одного из подозреваемых в совершении убийства.