Задержан второй подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова в Подмосковье

В подмосковной Истре задержан второй подозреваемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«По подозрению в совершении убийства предпринимателя в Истре задержан соучастник Александра Мавриди — Паша Ахмедов. В ближайшее время Ахмедов будет доставлен на допрос к следователю ГСУ СК России по Московской области», — приводит ТАСС слова представителя главка Ольги Врадий.

Ранее сообщалось об аресте первого подозреваемого в убийстве Маругова.

2 ноября неизвестные проникли на территорию домовладения в подмосковной Истре. Преступники застрелили из арбалета хозяина дома. По данным СМИ, убитым оказался бизнесмен Владимир Маругов.

Позднее стало известно о задержании одного из подозреваемых в совершении убийства.