Фигурант дела об убийстве Маругова мог совершать квартирные аферы

Подозреваемый в убийстве бывшего директора завода и владельца «Мясной империи» Владимира Маругова в подмосковной Истре проверяется на причастность к вымогательству квартир у одиноких людей.

Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в квартире в Москве обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним», — заявила она.

По словам пенсионера, подозреваемый удерживал его и вымогал у него квартиры в Москве.

2 ноября появилась информация, что неизвестные проникли на территорию домовладения в подмосковной Истре. Преступники застрелили из арбалета хозяина дома. По данным СМИ, убитым оказался бизнесмен Владимир Маругов.

Позднее стало известно о задержании одного из подозреваемых в совершении убийства.