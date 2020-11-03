Фигурант дела об убийстве Маругова мог совершать квартирные аферы
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Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
«В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в квартире в Москве обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним», — заявила она.
По словам пенсионера, подозреваемый удерживал его и вымогал у него квартиры в Москве.
2 ноября появилась информация, что неизвестные проникли на территорию домовладения в подмосковной Истре. Преступники застрелили из арбалета хозяина дома. По данным СМИ, убитым оказался бизнесмен Владимир Маругов.
Позднее стало известно о задержании одного из подозреваемых в совершении убийства.