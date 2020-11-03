Арестован подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова в Подмосковье

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Подозреваемый в убийстве бывшего директора завода и владельца «Мясной империи» Владимира Маругова в подмосковной Истре арестован, сообщили в областном главке Следственного комитета России.
Арестован подозреваемый в убийстве бизнесмена Маругова в Подмосковье
  • РИА Новости

«По ходатайству следственных органов СК России по Московской области судом в отношении подозреваемого в убийстве 54-летнего предпринимателя в городе Истре избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

Мужчина отказался от дачи показаний. Однако, как установило следствие, «именно он приобрёл в одном из магазинов города Москвы арбалет и непосредственно участвовал в нападении на предпринимателя».

Кроме того, в автомобиле подозреваемого обнаружены паспорта граждан, различные документы, а также медицинские препараты.

В настоящее время ведётся поиск его сообщника.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве бизнесмена в Истре мог быть причастным к вымогательству квартир у одиноких людей.

2 ноября неизвестные проникли на территорию домовладения в подмосковной Истре. Преступники застрелили из арбалета хозяина дома. По данным СМИ, убитым оказался бизнесмен Владимир Маругов.

Позднее стало известно о задержании одного из подозреваемых в совершении убийства.

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