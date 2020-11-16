Диетолог рассказала, как часто можно есть сладкое

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как часто можно есть сладкое.
Диетолог рассказала, как часто можно есть сладкое
  • Pixabay

«Человек должен себя баловать и не чувствовать себя суперменом, нужно балансировать», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, постоянное навязчивое желание съесть что-то сладкое может быть связано с разными причинами, к примеру, с нехваткой каких-либо элементов.

«Прежде всего, это может быть нехватка хрома, магния, витаминов группы B», — считает эксперт.

Ещё одной возможной причиной она назвала стресс, нехватку энергии.

«Причина может быть в редком питании, или, например, человек поздно ложится, недосыпает. Это может быть и скрытая инфекция. В холодное время года человеку часто не хватает энергии и хочется согреться. Восполнить энергию обычно хорошо помогает что-то жирное, сладкое, тягучее», — добавила Соломатина.

Ранее врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал о продуктах, которые можно есть перед сном.

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