В Башкирии открыли ситуационный центр по COVID-19

В Башкирии запустили ситуационный центр по COVID-19.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Одна из очень больших проблем, с которой столкнулись мы и наши жители, — это просто то, что они не могут дозвониться порой до лечебных учреждений, скорой, больницы, поликлиники», — заявил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, количество обращений выросло в разы, поэтому понадобилась отдельная структура. Ситуационный центр работает ежедневно с 08:00 до 20:00.

Также стало известно о работе по контролю за соблюдением масочного режима в Башкирии. Как отметил Хабиров, ежедневно штрафуют по 200 нарушителей. Об этом сообщает mkset.ru.

«Могу констатировать, что ситуация улучшилась в общественных местах. Люди начали носить маски», — сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 22 778 случаев коронавируса.