В Башкирии открыли ситуационный центр по COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online».
«Одна из очень больших проблем, с которой столкнулись мы и наши жители, — это просто то, что они не могут дозвониться порой до лечебных учреждений, скорой, больницы, поликлиники», — заявил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, количество обращений выросло в разы, поэтому понадобилась отдельная структура. Ситуационный центр работает ежедневно с 08:00 до 20:00.
Также стало известно о работе по контролю за соблюдением масочного режима в Башкирии. Как отметил Хабиров, ежедневно штрафуют по 200 нарушителей. Об этом сообщает mkset.ru.
«Могу констатировать, что ситуация улучшилась в общественных местах. Люди начали носить маски», — сказал глава региона.
Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 22 778 случаев коронавируса.