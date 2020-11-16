В России за сутки от коронавируса вылечились 13 864 пациента
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 13 864 человека... За весь период выписаны по выздоровлении по России 1 453 849», — говорится в заявлении.
Накануне сообщалось о выздоровлении 14 456 человек.
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