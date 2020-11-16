В России за сутки от коронавируса вылечились 13 864 пациента

За сутки в России после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19 выписаны 13 864 пациента, общее число вылечившихся в стране достигло 1 453 849.

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 13 864 человека... За весь период выписаны по выздоровлении по России 1 453 849», — говорится в заявлении.

Накануне сообщалось о выздоровлении 14 456 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России, несмотря на рост заболеваемости, остаётся управляемой.

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.