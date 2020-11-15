В России за сутки от коронавируса вылечились 14 456 пациентов

За сутки в России после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19 выписаны 14 456 пациентов, общее число вылечившихся в стране достигло 1 439 985.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 456 человек ... За весь период выписано по выздоровлении по России — 1 439 985», — говорится в сообщении.

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Накануне сообщалось о выздоровлении 18 626 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России, несмотря на рост заболеваемости, остаётся управляемой.