В России за сутки от коронавируса вылечились 14 456 пациентов

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За сутки в России после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19 выписаны 14 456 пациентов, общее число вылечившихся в стране достигло 1 439 985.
В России за сутки от коронавируса вылечились 14 456 пациентов
  • © РИА Новости

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 456 человек ... За весь период выписано по выздоровлении по России — 1 439 985», — говорится в сообщении.

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Накануне сообщалось о выздоровлении 18 626 человек. 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России, несмотря на рост заболеваемости, остаётся управляемой.

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