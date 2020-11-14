В России за сутки от коронавируса вылечились более 18 тысяч пациентов

За сутки в России после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19 выписаны 18 626 пациентов, общее число вылечившихся в стране достигло 1 425 529.

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 18 626 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 425 529 человек», — говорится в заявлении.

Накануне сообщалось о выздоровлении 18 735 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России, несмотря на рост заболеваемости, остаётся управляемой.

14 октября депутат Госдумы третьего — пятого созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.