В России за сутки от коронавируса вылечились более 18 тысяч пациентов
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Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 18 626 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 425 529 человек», — говорится в заявлении.
Накануне сообщалось о выздоровлении 18 735 человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России, несмотря на рост заболеваемости, остаётся управляемой.
14 октября депутат Госдумы третьего — пятого созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.