Диетолог рассказала, как часто можно есть сосиски

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, как часто можно есть сосиски.

«Если вы едите сосиски один раз в неделю, то ничего страшного для здоровья и фигуры не произойдёт. Но если вы едите их каждый день, то это вредно. В сосисках очень много избыточной соли, жира, а также недостаточное количество белка», — заявила она в беседе с Nation News.

Как отметила Русакова, производители могут использовать загустители, крахмал и другие вредные компоненты, чтобы удешевить продукт.

Кроме того, диетолог советует комбинировать сосиски со свежей зеленью, свежими овощами, чтобы минимизировать всасывание жиров. Крупы и макароны она не рекомендует, поскольку такие продукты и так слишком калорийны.

Ранее врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал о продуктах, которые можно есть перед сном.