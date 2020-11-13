Врач рассказала о реабилитации пациентов после выздоровления от COVID-19

Начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова рассказала о процессе реабилитации пациентов после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я не знаю ни одного человека, который бы, выписавшись из больницы после лечения новой коронавирусной инфекции, чувствовал себя абсолютно здоровым. Даже переболевшим в лёгкой форме требуется как минимум психологическая реабилитация», — заявила она в интервью «Известиям».

Гусакова отметила, что после выздоровления у всех пациентов сохраняется астенизация, слабость, головная боль, одышка, повышенная потливость и подавленное настроение.

По её словам, эти симптомы можно условно назвать «постковидным синдромом».

«Реабилитация после коронавируса необходима каждому переболевшему вне зависимости от степени тяжести заболевания. Пациенты же, которые перенесли среднетяжёлую и тяжёлую формы коронавирусной пневмонии, нуждаются в обязательной комплексной реабилитации», — отметила врач.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян высказался о том, как коронавирусная инфекция влияет на иммунную систему.