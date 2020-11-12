Врач рассказала, как укрепить иммунитет и поднять настроение зимой

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Терапевт Лариса Алексеева рассказала, как укрепить иммунитет и поднять настроение в период нехватки солнечного света.
Врач рассказала, как укрепить иммунитет и поднять настроение зимой
  • Pixabay

«Не надо экономить на электроэнергии зимой. Должно создаваться впечатление, что всегда солнечно. Создавайте хорошее искусственное освещение, пусть горят лампочки. Поднимает настроение жёлтый и оранжевый цвет, а ещё запах. Хорошо мандарины, апельсины и лимоны положить в вазу. По дому разложите цитрусовые, тем более скоро Новый год», — сказала Алексеева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Она призвала носить яркие вещи, отказавшись от чёрного и серого в одежде. Яркие цвета поднимают настроение, будет вырабатываться серотонин — гормон радости.

Врач рекомендовала включить в рацион чёрный шоколад, бананы и кофе, а также принимать витамины и при отсутствии противопоказаний посещать солярий.

«У нас нехватка витамина D, мы все ринулись его принимать, так как это связано с профилактикой коронавируса. Не забывайте про витамин С, он иммуностимулирующий. Витамины группы В — В6 и В12. Они укрепляют нервную систему, в сочетании с витаминами D и С будут улучшать настроение. Витамин D3 должен назначить доктор, нужно сдать анализы и принимать необходимые вам микроэлементы», — заключила специалист.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в Москве.

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