Пострадавшая при стрельбе в Нижегородской области умерла в больнице

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Женщина, пострадавшая 12 октября при стрельбе в городском округе Бор Нижегородской области, умерла в больнице. Об этом сообщили в Минздраве региона.
Пострадавшая при стрельбе в Нижегородской области умерла в больнице
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Пациентка скончалась сегодня (12 ноября. — RT) в 10:45. Медицинский персонал больницы сделал всё возможное для спасения пациентки, но, к сожалению, полученные ею ранения были практически несовместимы с жизнью», — приводит ТАСС сообщение.

Таким образом, число жертв стрельбы выросло до четырёх.

12 октября молодой человек обстрелял остановку в Нижегородской области. В результате ЧП скончались три человека, ещё трое получили ранения.

Позднее подозреваемый в стрельбе был найден мёртвым.

Следствие установило, что стрелок наблюдался у врача из-за депрессии.

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