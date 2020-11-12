Пострадавшая при стрельбе в Нижегородской области умерла в больнице
- © РИА Новости / Григорий Сысоев
«Пациентка скончалась сегодня (12 ноября. — RT) в 10:45. Медицинский персонал больницы сделал всё возможное для спасения пациентки, но, к сожалению, полученные ею ранения были практически несовместимы с жизнью», — приводит ТАСС сообщение.
Таким образом, число жертв стрельбы выросло до четырёх.
12 октября молодой человек обстрелял остановку в Нижегородской области. В результате ЧП скончались три человека, ещё трое получили ранения.
Позднее подозреваемый в стрельбе был найден мёртвым.
Следствие установило, что стрелок наблюдался у врача из-за депрессии.