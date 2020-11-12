Небензя: Россия готова к разговору по ситуации с Навальным в СБ ООН

Россия не пытается уйти от обсуждения ситуации с Алексеем Навальным и готова к обсуждению данной темы в случае её вынесения на уровень Совета Безопасности ООН, заявил российский постпред при организации Василий Небензя.

«Мы готовы, мы ничего не боимся, ничего не скрываем. Хотят вынести — пусть выносят. Мы, может, сами вынесем – это будет разговор для них не очень лицеприятный», — цитирует его РИА Новости.

Небензя отметил, что России пытаются приписать желание уйти от подобного обсуждения, хотя это не так.

В то же время, по словам российского постпреда, другие страны не пытаются вынести эту тему на уровень СБ ООН, поскольку «понимают, что всё это может быть развёрнуто и в другую сторону».

«Если бы они хотели, то давно бы уже вынесли. Но каждый раз, когда мы обсуждаем «химию» (проблему химического оружия. — RT), в том числе сирийскую, они эту тему по касательной затрагивают», — добавил он.

Ранее представитель Минюста ФРГ заявил, что немецкая сторона может передать Москве личные данные Навального лишь при условии открытия в России официального расследования инцидента.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал абсурдными призывы расследовать ситуацию, произошедшую с Навальным, в условиях, когда Москве не предоставляют каких-либо данных и не отвечают на российские запросы по этому делу.