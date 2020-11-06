Минюст ФРГ назвал условие для передачи России личных данных Навального

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Представитель Минюста ФРГ рассказал, при каком условии немецкая сторона может передать России личные данные Алексея Навального.
Минюст ФРГ назвал условие для передачи России личных данных Навального
  • Reuters

По словам представителя ведомства, это возможно лишь при условии открытия в России официального расследования инцидента с Навальным.

«Федеральное ведомство по делам юстиции указало, что передача личных данных господина Навального может быть рассмотрена только тогда, когда в России будет открыто официальное расследование этого преступления», — цитирует его РИА Новости.

В Министерстве юстиции Германии пояснили, что это следует из европейского соглашения о правовой помощи и регулировании предоставления правовой помощи в ФРГ.

Ранее Минюст ФРГ высказался по поводу запросов России о Навальном.

6 ноября стало известно, что Генпрокуратура России получила ответ из Германии в отношении запросов по ситуации с Алексеем Навальным, в котором содержится просьба представить дополнительные данные по инциденту, но нет ответов на поставленные российской стороной вопросы.

Позднее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала ответ Германии в отношении запросов России по ситуации с Алексеем Навальным.

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