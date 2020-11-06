Минюст ФРГ назвал условие для передачи России личных данных Навального

Представитель Минюста ФРГ рассказал, при каком условии немецкая сторона может передать России личные данные Алексея Навального.

По словам представителя ведомства, это возможно лишь при условии открытия в России официального расследования инцидента с Навальным.

«Федеральное ведомство по делам юстиции указало, что передача личных данных господина Навального может быть рассмотрена только тогда, когда в России будет открыто официальное расследование этого преступления», — цитирует его РИА Новости.

В Министерстве юстиции Германии пояснили, что это следует из европейского соглашения о правовой помощи и регулировании предоставления правовой помощи в ФРГ.

Ранее Минюст ФРГ высказался по поводу запросов России о Навальном.

6 ноября стало известно, что Генпрокуратура России получила ответ из Германии в отношении запросов по ситуации с Алексеем Навальным, в котором содержится просьба представить дополнительные данные по инциденту, но нет ответов на поставленные российской стороной вопросы.

Позднее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала ответ Германии в отношении запросов России по ситуации с Алексеем Навальным.