Генпрокуратура России получила ответ ФРГ по запросам по Навальному

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Генпрокуратура России получила ответ из Германии в отношении запросов по ситуации с Алексеем Навальным, в котором содержится просьба представить дополнительные данные по инциденту, но нет ответов на поставленные российской стороной вопросы. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Генпрокуратура России получила ответ ФРГ по запросам по Навальному
  • globallookpress.com
  • © Bernd von Jutrczenka/dpa

В ведомстве напомнили, что с 27 августа в Федеральное ведомство юстиции Германии направили четыре запроса о правовой помощи по материалу проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации Навального.

«30 октября в Генеральную прокуратуру России поступил ответ компетентных органов ФРГ от 28.10.2020», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как отмечается, в ответе Берлина содержится обращение о предоставлении дополнительных разъяснений и данных по поводу расследования обстоятельств госпитализации Навального, проводимого в России.

«При этом ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны», — заявили в прокуратуре.

В начале октября в МИД России отмечали, что Германия должна выполнить свои обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также объясниться перед Россией в связи с ситуацией вокруг Навального.

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