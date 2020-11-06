Генпрокуратура России получила ответ ФРГ по запросам по Навальному
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В ведомстве напомнили, что с 27 августа в Федеральное ведомство юстиции Германии направили четыре запроса о правовой помощи по материалу проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации Навального.
«30 октября в Генеральную прокуратуру России поступил ответ компетентных органов ФРГ от 28.10.2020», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Как отмечается, в ответе Берлина содержится обращение о предоставлении дополнительных разъяснений и данных по поводу расследования обстоятельств госпитализации Навального, проводимого в России.
«При этом ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны», — заявили в прокуратуре.
В начале октября в МИД России отмечали, что Германия должна выполнить свои обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также объясниться перед Россией в связи с ситуацией вокруг Навального.