Захарова оценила ответ ФРГ по запросам России по Навальному

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала ответ Германии в отношении запросов России по ситуации с Алексеем Навальным.

«Этот документ лишь подтверждает неготовность и нежелание Берлина к конструктивному взаимодействию в прояснении истинных обстоятельств произошедшего с нашим гражданином», — цитирует заявление Захаровой сайт внешнеполитического ведомства России.

По её словам, документ является «короткой отпиской», на составление которой немецкой стороне пришлось потратить три месяца.

Как отметила представитель МИД, Берлин не ответил на конкретные вопросы российской стороны, которые были сформулированы в четырёх запросах.

«Федеральное ведомство юстиции ФРГ, ровным счётом ничего не сообщая, лишь выдвигает встречные вопросы и подтверждает, что власти ФРГ отказываются предоставить какие-либо материальные доказательства отравления Алексея Навального пресловутым ядом «Новичок», включая его биопробы и результаты их анализов», — пояснила она.

Вместе с этим Захарова подчеркнула, что до этого по настоянию именно Германии была «вымарана вся существенная информация из отчёта Организации по запрещению химического оружия по оказанию Германии технического содействия в этом деле».

Ранее стало известно,что Генпрокуратура России получила ответ из Германии в отношении запросов по ситуации с Алексеем Навальным, в котором содержится просьба представить дополнительные данные по инциденту, но нет ответов на поставленные российской стороной вопросы.

МИД России ещё в начале октября отмечал, что Германия должна выполнить свои обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также объясниться перед Россией в связи с ситуацией вокруг Навального.