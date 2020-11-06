Минюст ФРГ высказался по поводу запросов России о Навальном

Представитель Минюста Германии прокомментировал российские запросы по ситуации с Алексеем Навальным.

«Все четыре запроса были перенаправлены в земельные органы юстиции Берлина, обрабатываются там. Перенаправление не означает утверждение запроса», — цитирует его РИА Новости.

По словам представителя немецкого ведомства, исполнение запроса о правовой помощи предусматривает, согласно европейскому соглашению о правовой помощи и уголовному праву ФРГ, выполнение зафиксированных условий.

«В конкретном случае не вся необходимая информация есть», — отметил он.

Ранее стало известно,что Генпрокуратура России получила ответ из Германии в отношении запросов по ситуации с Алексеем Навальным, в котором содержится просьба представить дополнительные данные по инциденту, но нет ответов на поставленные российской стороной вопросы.

Вместе с этим официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала ответ Германии в отношении запросов России по ситуации с Алексеем Навальным.