В Краснодарском крае временно запретили банкеты и корпоративы

В Краснодарском крае временно запретили проведение банкетов и корпоративов из-за пандемии.

Об этом сообщает ОТР.

Такие мероприятия признаны Роспотребнадзором опасными с точки зрения эпидемиологической безопасности.

Корпоратив считается нарушением режима повышенной готовности. За его проведение предпринимателю может грозить штраф до 500 тыс. рублей. Деятельность кафе или ресторана, организовавшего банкет, может быть приостановлена на полтора месяца.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с пандемией.