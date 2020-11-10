Иммунолог прокомментировала ситуацию с пандемией

Иммунолог Ирина Ярцева прокомментировала ситуацию с пандемией.

В беседе с НСН она заявила, что следующей вспышки, как и любой острой респираторной вирусной инфекции, можно ждать ранней весной — в марте 2021 года, но не стоит забывать и о текущих событиях.

«Обычно волны ОРВИ бывают осенние и ранневесенние: это октябрь-ноябрь осенью и март весной», — отметила эксперт.

Как считает Ярцева, всегда должны беречь себя граждане из групп риска, в первую очередь пожилые и пациенты с сопутствующими заболеваниями.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах.