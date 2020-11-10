Подозреваемому в убийстве в Солнечногорске предъявили обвинение

Подозреваемому в убийстве двух женщин и покушении на жизнь ребёнка в подмосковном Солнечногорске предъявлено обвинение, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«26-летнему гражданину одного из соседних государств предъявлено обвинение в убийстве двух женщин, покушении на убийство ребёнка и разбойном нападении», — заявили в пресс-службе.

По версии следствия, поздно вечером 7 ноября мужчина, осуществлявший у пострадавших ремонтные и строительные работы, совершил убийство двух женщин, «нанеся обеим множество колото-резаных ранений по всему телу», а также ранил ножом в область груди и шеи шестилетнюю девочку. Затем он обыскал дом, украл денежные средства и скрылся.

Утром 10 ноября обвиняемый был задержан на территории строящегося домовладения в Дмитровском городском округе Московской области.

«При осмотре места, в котором укрывался обвиняемый... обнаружены и изъяты кроссовки со следами, похожими на кровь, обнаружено место, в котором он сжёг одежду, находившуюся на нём в момент преступления», — говорится в пресс-релизе.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого.

7 ноября в частном доме в Солнечногорске обнаружили тела матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения со следами ранений, а также шестилетнюю девочку со множеством колото-резаных ран.

Позднее стало известно, что одна из убитых в подмосковном Солнечногорске женщин преподавала в Российском экономическом университете (РЭУ) имени Г.В. Плеханова.

В прокуратуре заявили, что к преступлению может быть причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, который работал в доме потерпевших.

Впоследствии подозреваемый сознался в преступлении и заявил, что причиной убийства стал долг в 20 тыс. рублей за проделанную им работу.