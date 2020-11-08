Мигрант может быть причастен к убийству двух женщин в Подмосковье

Уроженец одной из стран ближнего зарубежья может быть причастен к убийству двух женщин, а также ранению шестилетней девочки в подмосковном Солнечногорске, заявили в региональной прокуратуре.

РИА Новости

«По предварительным данным, к совершению преступления причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме у потерпевших», — говорится в пресс-релизе. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России. Прокуратура Московской области взяла расследование дела на особый контроль. В связи с произошедшим Солнечногорской городской прокуратуре поручено провести проверку исполнения миграционного законодательства. 7 ноября в частном доме в Солнечногорска обнаружили тела матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения со следами ранений, а также нашли шестилетнюю девочку со множеством колото-резаных ран.