Мигрант может быть причастен к убийству двух женщин в Подмосковье

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Уроженец одной из стран ближнего зарубежья может быть причастен к убийству двух женщин, а также ранению шестилетней девочки в подмосковном Солнечногорске, заявили в региональной прокуратуре.
Мигрант может быть причастен к убийству двух женщин в Подмосковье
  • РИА Новости

«По предварительным данным, к совершению преступления причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме у потерпевших», — говорится в пресс-релизе.

По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России.

Прокуратура Московской области взяла расследование дела на особый контроль.

В связи с произошедшим Солнечногорской городской прокуратуре поручено провести проверку исполнения миграционного законодательства.

7 ноября в частном доме в Солнечногорска обнаружили тела матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения со следами ранений, а также нашли шестилетнюю девочку со множеством колото-резаных ран.

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