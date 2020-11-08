В частном доме в Солнечногорске убиты две женщины и ранен ребёнок

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В частном доме в подмосковном Солнечногорске обнаружены тела двух женщин со следами ранений, а также найдена шестилетняя девочка со множеством колото-резаных ран. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
В частном доме в Солнечногорске убиты две женщины и ранен ребёнок
  • РИА Новости

«Принимаются меры к установлению и задержанию лица, причастного к убийству», — приводит сообщение РИА Новости.

Тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, были обнаружены 7 ноября.

Находившаяся в том же доме девочка была госпитализирована в тяжёлом состоянии с колото-резаными ранениями шеи и груди.

Как отметили следователи, «есть явные признаки того, что кто-то искал ценности» в доме.

Ранее в Екатеринбурге в одной из квартир обнаружили тела четырёх человек с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело.

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