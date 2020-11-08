В частном доме в Солнечногорске убиты две женщины и ранен ребёнок
- РИА Новости
«Принимаются меры к установлению и задержанию лица, причастного к убийству», — приводит сообщение РИА Новости.
Тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, были обнаружены 7 ноября.
Находившаяся в том же доме девочка была госпитализирована в тяжёлом состоянии с колото-резаными ранениями шеи и груди.
Как отметили следователи, «есть явные признаки того, что кто-то искал ценности» в доме.
Ранее в Екатеринбурге в одной из квартир обнаружили тела четырёх человек с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело.