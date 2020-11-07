МВД сообщило подробности стрельбы на вечеринке в Екатеринбурге

Сотрудники органов внутренних дел установили личности четырёх погибших в результате стрельбы во время вечеринки в квартире в Екатеринбурге. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«Личности погибших сотрудники ОВД установили оперативно. Это девушка по имени Полина, 2002 г. р., молодые люди: Антон, 1988 г. р., Олег, 1984 г. р., и Дмитрий, 1986 г. р.», — сообщил он.

Горелых добавил, что с места происшествия госпитализирована несовершеннолетняя 2003 г. р., её состояние оценивается как тяжёлое.

Также в квартире обнаружили девушку 2004 г. р., учащуюся одной из школ Екатеринбурга.

По данным МВД, накануне мужчины вместе с девушками, с которыми они познакомились через интернет, приехали домой к Дмитрию и устроили вечеринку.

Отмечается, что хозяин квартиры ранее был условно судим за кражу. По некоторым данным, он работал охранником ЧОП. В МВД уточнили, что на него зарегистрированы травматический пистолет МР-80-13Т и охотничье гладкоствольное ружьё «Сайга-20К».

«Что конкретно употребляли участники злополучной вечеринки, чего не поделили и что послужило причиной взяться за оружие, сейчас выясняют сотрудники МВД и СКР», — заявили в ведомстве.

Ранее СК сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц после обнаружения тел четырёх человек с огнестрельными ранениями в Екатеринбурге.