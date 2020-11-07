В Екатеринбурге в квартире обнаружили тела четырёх человек
- РИА Новости
В сообщении говорится, что ночью 7 ноября поступило сообщение о том, что тела четырёх погибших были обнаружены в квартире пятиэтажного дома на улице Социалистической в Орджоникидзевском районе.
«По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц»)», — заявили в СК.
В октябре в Нижегородской области погибли три человека, ещё трое пострадали.