В Екатеринбурге в квартире обнаружили тела четырёх человек

В Екатеринбурге в одной из квартир обнаружили тела четырёх человек с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

В сообщении говорится, что ночью 7 ноября поступило сообщение о том, что тела четырёх погибших были обнаружены в квартире пятиэтажного дома на улице Социалистической в Орджоникидзевском районе.

«По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц»)», — заявили в СК.

В октябре в Нижегородской области погибли три человека, ещё трое пострадали.