В Екатеринбурге в квартире обнаружили тела четырёх человек

Короткая ссылка
В Екатеринбурге в одной из квартир обнаружили тела четырёх человек с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.
В Екатеринбурге в квартире обнаружили тела четырёх человек
  • РИА Новости

В сообщении говорится, что ночью 7 ноября поступило сообщение о том, что тела четырёх погибших были обнаружены в квартире пятиэтажного дома на улице Социалистической в Орджоникидзевском районе.

«По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц»)», — заявили в СК.

В октябре в Нижегородской области погибли три человека, ещё трое пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить