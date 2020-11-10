Подозреваемый назвал причину убийства двух женщин в Подмосковье

Подозреваемый в убийстве женщины-преподавателя московского вуза и её матери рассказал о причине произошедшего.

Как он указал в видео, опубликованном на сайте МВД России, причиной убийства стал долг в 20 тыс. рублей за проделанную им работу.

«Я убил... Деньги не отдала. 20 тыс. рублей», — сказал подозреваемый на видео.

Вместе с этим он добавил, что убил женщин и ранил ребёнка ножом, найденным в доме своей жертвы.

7 ноября в частном доме в Солнечногорске обнаружили тела матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения со следами ранений, а также шестилетнюю девочку со множеством колото-резаных ран.

Позднее стало известно, что одна из убитых в подмосковном Солнечногорске женщин преподавала в Российском экономическом университете (РЭУ) имени Г.В. Плеханова.