Одна из убитых в Подмосковье была преподавателем в РЭУ имени Плеханова

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Одна из убитых в подмосковном Солнечногорске женщин преподавала в Российском экономическом университете (РЭУ) имени Г.В. Плеханова, сообщили в пресс-службе вуза.
Одна из убитых в Подмосковье была преподавателем в РЭУ имени Плеханова
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Нам только что подтвердили, что это наша сотрудница — Виктория Борковская. В РЭУ имени Плеханова шокированы произошедшей трагедией и выражают соболезнования родным и близким Виктории Борковской», — приводит сообщение ТАСС.

В вузе подтвердили, что окажут семье погибшей всю необходимую помощь.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщал, что погибшая в Солнечногорске женщина 1976 года рождения была преподавателем в РЭУ имени Плеханова, её шестилетняя дочь госпитализирована с ножевыми ранениями.

7 ноября в частном доме в Солнечногорске обнаружили тела матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения со следами ранений, а также шестилетнюю девочку со множеством колото-резаных ран.

В прокуратуре заявили, что к преступлению может быть причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, который работал в доме потерпевших.

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