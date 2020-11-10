В Госдуме объяснили введение в Москве новых ограничений из-за COVID-19

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT решение московских властей ввести дополнительные ограничения на работу клубов, ресторанов, театров и кинотеатров, а также перевод студентов вузов и колледжей на дистанционный формат обучения.

Тумусов пояснил, что новые ограничения являются вынужденной мерой на фоне сложной эпидемиологической ситуации в стране.

«Ситуация очень серьёзная, каждый день растёт количество заболеваний коронавирусом. Инфекция распространяется очень активно, и она представляет опасность для всех москвичей. Поэтому оперативный штаб Москвы (по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. — RT) вынужден принимать такие меры, и это оправданно», — рассказал депутат.

При этом парламентарий подчеркнул, что эффективность этих решений будет напрямую зависеть от соблюдения москвичами всех предписанных мер предосторожности.

«Если студенты перейдут на дистанционную форму обучения, то по крайней мере в учебных заведениях не будет групповых контактов, и это уже важная мера предосторожности... В любом случае всё зависит от каждого москвича: если он будет беречь в первую очередь себя, а затем и своих близких, то можно будет повлиять на распространение коронавируса», — объяснил Тумусов.

Ранее на сайте мэра Москвы Сергея Собянина был опубликован указ, согласно которому в столице с 23:00 до 06:00 приостанавливается оказание услуг общественного питания.

Расширение ограничительных мер в Москве также коснулось московских вузов и колледжей, студенты которых будут переведены на дистанционную форму обучения.

Кроме того, в Москве ужесточают карантинные меры в отношении кинотеатров и театров: по новым правилам их залы могут быть загружены максимум на 25%.