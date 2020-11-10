Врач предупредил об опасности самолечения

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников предупредил об опасности самолечения.
Врач предупредил об опасности самолечения
  • Pixabay

«Только врач может правильно оценить состояние пациента и поставить верный диагноз. Если человек попытается заниматься самолечением, то высок риск того, что неверным может оказаться как сам диагноз, так и оценка тяжести состояния», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

По его словам, в случае самолечения неэффективной окажется и терапия, которую человек решит применить. Как считает Тяжельников, это может привести к усугублению состояния, а также к осложнениям, вызванным самой терапией.

Кроме того, эксперт напомнил, что ни в коем случае нельзя принимать антибиотики самостоятельно.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в краснодарском Минздраве дали советы гражданам на самоизоляции.

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