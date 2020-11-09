В краснодарском Минздраве дали советы гражданам на самоизоляции

В Министерстве здравоохранения Краснодарского края дали советы гражданам на самоизоляции.

Об этом сообщает «Юга.ру».

Согласно общим рекомендациям, желательно свести до минимума просмотр, чтение или прослушивание новостей, вызывающих тревогу и стресс, получать информацию только из надёжных источников.

По возможности, следует поддерживать заведённый распорядок повседневной жизни или установить новый порядок, комфортный для всех членов семьи.

Рекомендуется регулярно выполнять физические упражнения, употреблять здоровую еду в оптимальных количествах. Также необходимо отказаться от табака и алкоголя.

При невозможности личного общения с близкими можно использовать дистанционные способы связи.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах.