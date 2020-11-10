В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с пиком заболеваемости COVID-19

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В России продолжается рост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, говорить о пике заболеваемости COVID-19 пока рано. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с пиком заболеваемости COVID-19
  • РИА Новости

«О пике говорить ещё преждевременно, так как ситуация оказалась крайне нестабильной. После нескольких дней, казалось бы, более-менее стабильных цифр ежедневно регистрируемых новых случаев заболеваемость опять пошла вверх», — приводит РИА Новости её слова.

Пшеничная отметила, что в России на данный момент наблюдается фаза роста новых случаев инфицирования COVID-19.

В российских регионах рост новых случаев заболевания коронавирусом начался в разное время. В связи с этим, уточняет эксперт, пик инфицирования COVID-19 придётся на разный период, а сроки роста в отдельных регионах могут колебаться в пределах двух-трёх недель.

Ранее инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что суточный рост числа новых случаев заболевания коронавирусом в России будет продолжаться ещё месяц.

В России, по данным на 10 ноября, в течение суток выявили 20 977 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Общее число зарегистрированных случаев заболевания в стране достигло 1 817 109.

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