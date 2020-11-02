Вирусолог оценил ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
«Думаю, что пик наступит раньше, мы уже недалеко. Знаете, чем определяется его наступление? Если мы будем соблюдать санитарные нормы, то он наступит раньше», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, пик — это момент, когда суточное число заболевших перестанет расти.
Что касается новогодних праздников, то эксперт отметил, что решения будут принимать власти, а не вирусологи.
Ранее президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в беседе с kp.ru оценил необходимость масочного режима.