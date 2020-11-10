Атомный ледокол «Арктика» начинает ходить по Северному морскому пути

Самый мощный в мире российский атомный ледокол «Арктика» в конце недели начнёт ходить по Северному морскому пути.

«Официально вступил в строй головной атомный ледокол «Арктика». 21 октября на нём был поднят государственный флаг. Уже в конце этой недели ледокол отправится в своё первое плавание по Северному морскому пути», — заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

21 октября головной ледокол проекта 22220 «Арктика» вошёл в состав российского атомного флота. В торжественной церемонии приёмки принял участие премьер-министр России Михаил Мишустин.

Российский лидер Владимир Путин на церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин» оценил ледовый флот России.