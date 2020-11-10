«Росатом» обсуждает с Белоруссией строительство ещё одной АЭС

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Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что госкорпорация обсуждает с руководством Белоруссии возможное строительство еще одной АЭС, а также сооружение в республике исследовательского ядерного реактора.
«Росатом» обсуждает с Белоруссией строительство ещё одной АЭС
  • globallookpress.com

«Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство ещё одной станции и исследовательского реактора», — заявил он.

Ранее сообщалось, что первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт.

Лукашенко отмечал, что запуск АЭС будет историческим событием, так как «страна становится ядерной державой».

Также Лукашенко в ходе переговоров с Лихачёвым предложил создать в Белоруссии дочернее предприятие российской госкорпорации. 

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