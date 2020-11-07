Лукашенко предложил создать «дочку» «Росатома» в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе переговоров с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачёвым предложил создать в Белоруссии дочернее предприятие российской госкорпорации.

Как передаёт БЕЛТА, об этом Лукашенко заявил в ходе посещения Белорусской атомной электростанции в Гродненской области.

Отмечается, что Лукашенко обсудил с Лихачёвым перспективы «сотрудничества с российской стороной в сфере ядерной энергетики».

«Глава государства предложил создать в Беларуси дочернее предприятие российской госкорпорации», — говорится в сообщении.

Также стороны затронули тему возможности строительства дополнительных реакторов на БелАЭС, запуска энергоёмких производств в регионе и совместного строительства атомных станций в других странах.

В сообщении говорится, что «Росатом» совместно с Курчатовским институтом предложил Национальной академии наук создать исследовательский реактор.

Ранее Лукашенко назвал запуск БелАЭС историческим событием, так как «страна становится ядерной державой».

7 ноября первый энергоблок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт.