Лукашенко предложил создать «дочку» «Росатома» в Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе переговоров с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачёвым предложил создать в Белоруссии дочернее предприятие российской госкорпорации. 
Лукашенко предложил создать «дочку» «Росатома» в Белоруссии
  • Reuters

Как передаёт БЕЛТА, об этом Лукашенко заявил в ходе посещения Белорусской атомной электростанции в Гродненской области.

Отмечается, что Лукашенко обсудил с Лихачёвым перспективы «сотрудничества с российской стороной в сфере ядерной энергетики».

«Глава государства предложил создать в Беларуси дочернее предприятие российской госкорпорации», — говорится в сообщении.

Также стороны затронули тему возможности строительства дополнительных реакторов на БелАЭС, запуска энергоёмких производств в регионе и совместного строительства атомных станций в других странах.

В сообщении говорится, что «Росатом» совместно с Курчатовским институтом предложил Национальной академии наук создать исследовательский реактор. 

Ранее Лукашенко назвал запуск БелАЭС историческим событием, так как «страна становится ядерной державой».

7 ноября первый энергоблок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт.

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