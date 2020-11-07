Лукашенко: Белоруссия становится ядерной державой с запуском БелАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Белорусскую атомную электростанцию, отметив, что её запуск будет историческим событием, так как «страна становится ядерной державой».

Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА. «Исторический момент: страна становится ядерной державой», — заявил он. Лукашенко осмотрел территорию станции с вертолёта. Отмечается, что Лукашенко также посетит здание первого энергоблока БелАЭС. Планируется, что он даст разрешение на подъём электрической мощности энергоблока до 400 МВт. Ранее сообщалось, что 7 ноября состоится официальная церемония, посвящённая запуску блока №1 первой Белорусской атомной электростанции. Подробнее — в материале RT.