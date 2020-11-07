Лукашенко: Белоруссия становится ядерной державой с запуском БелАЭС
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Исторический момент: страна становится ядерной державой», — заявил он.
Лукашенко осмотрел территорию станции с вертолёта.
Отмечается, что Лукашенко также посетит здание первого энергоблока БелАЭС. Планируется, что он даст разрешение на подъём электрической мощности энергоблока до 400 МВт.
Ранее сообщалось, что 7 ноября состоится официальная церемония, посвящённая запуску блока №1 первой Белорусской атомной электростанции.
Подробнее — в материале RT.