Лукашенко: Белоруссия становится ядерной державой с запуском БелАЭС

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Белорусскую атомную электростанцию, отметив, что её запуск будет историческим событием, так как «страна становится ядерной державой».
Лукашенко: Белоруссия становится ядерной державой с запуском БелАЭС
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Исторический момент: страна становится ядерной державой», — заявил он.

Лукашенко осмотрел территорию станции с вертолёта.

Отмечается, что Лукашенко также посетит здание первого энергоблока БелАЭС. Планируется, что он даст разрешение на подъём электрической мощности энергоблока до 400 МВт.

Ранее сообщалось, что 7 ноября состоится официальная церемония, посвящённая запуску блока №1 первой Белорусской атомной электростанции.

Подробнее — в материале RT.

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