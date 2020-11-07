Первый энергоблок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт. Об этом сообщило белорусское госагентство БЕЛТА.
- © Юлия Чичерина
- РИА Новости
Отмечается, что в церемонии по повышению мощности энергоблока принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что запуск БелАЭС будет историческим событием, так как «страна становится ядерной державой».
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