Первый энергоблок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт. Об этом сообщило белорусское госагентство БЕЛТА.

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РИА Новости

Отмечается, что в церемонии по повышению мощности энергоблока принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ранее Лукашенко заявил, что запуск БелАЭС будет историческим событием, так как «страна становится ядерной державой».