Врач рассказал о мерах профилактики гриппа

Главный врач диагностического центра №5 Павел Гуляев рассказал о мерах профилактики гриппа.

«На случай, если вы будете контактировать с заболевшим человеком, вы должны быть защищены. Обязательно носите маску, потому что она останавливает попадание слюны и капель с вирусом в ваш организм. Также стоит избегать рукопожатий, а дотрагиваться до каких-то поверхностей и предметов нужно в перчатках», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, руки нужно обрабатывать антисептиком, регулярно мыть их с мылом.

Самым надёжным способом эксперт назвал прививку. Как отметил Гуляев, вакцинация от гриппа продолжается.

«Мобильные пункты завершили свою работу, но по-прежнему сделать прививку можно в поликлинике. Также в Москве есть возможность вызвать мобильную бригаду для вакцинации прямо на рабочее место», — напомнил он.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что люди допускают ошибки, назначая сами себе лекарственные препараты.