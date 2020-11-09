Врач рассказал о мерах профилактики гриппа

Короткая ссылка
Главный врач диагностического центра №5 Павел Гуляев рассказал о мерах профилактики гриппа.
Врач рассказал о мерах профилактики гриппа
  • Pixabay

«На случай, если вы будете контактировать с заболевшим человеком, вы должны быть защищены. Обязательно носите маску, потому что она останавливает попадание слюны и капель с вирусом в ваш организм. Также стоит избегать рукопожатий, а дотрагиваться до каких-то поверхностей и предметов нужно в перчатках», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, руки нужно обрабатывать антисептиком, регулярно мыть их с мылом.

Самым надёжным способом эксперт назвал прививку. Как отметил Гуляев, вакцинация от гриппа продолжается.

«Мобильные пункты завершили свою работу, но по-прежнему сделать прививку можно в поликлинике. Также в Москве есть возможность вызвать мобильную бригаду для вакцинации прямо на рабочее место», — напомнил он.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что люди допускают ошибки, назначая сами себе лекарственные препараты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить