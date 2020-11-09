В России вступает в силу приказ Минздрава о времени приёма у специалистов в поликлиниках

В России вступает в силу приказ Минздрава о времени приёма у ряда специалистов в поликлиниках.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Приём у инфекциониста должен длиться 20 минут, у гематолога — 20, у онколога — 23, у хирурга — 26, у пульмонолога — 26, у фтизиатра — 35.

За указанное время врач должен не только осмотреть пациента, но и заполнить соответствующие документы.

Из приказа следует, что столько времени потребуется специалисту, если причиной визита стало заболевание. Если же речь идёт о профилактике, то норматив сокращается (для фтизиатров на 10 — 20%, для остальных — на 30 — 40%).

Время на заполнение документации также рассчитано — гематологи, инфекционисты, пульмонологи и онкологи должны тратить на это не более 35% от продолжительности приёма, фтизиатры — не более 37%, хирурги — не более 39%.

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